MANGA-TEN EXPO Hôtel Quai des Pontis Cognac samedi 7 février 2026.
Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
MANGA-TEN à Cognac les 7 & 8 fév 2026 ! Expo 100% manga & anime persos taille réelle, gaming, sumo, cosplay, stands & animations Pass week-end 10€, 10h-18h à l’Hôtel Quais des Pontis #MANGATEN #Cosplay #GeekEvent
Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 36 23 mangas.expo@gmail.com
English : MANGA-TEN EXPO
MANGA-TEN in Cognac on 7 & 8 Feb 2026! 100% manga & anime expo: life-size characters, gaming, sumo, cosplay, stands & animations Weekend pass €10, 10am-6pm at Quais des Pontis Hotel #MANGATEN #Cosplay #GeekEvent
L’événement MANGA-TEN EXPO Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac