MANGA-TEN EXPO Hôtel Quai des Pontis Cognac

MANGA-TEN EXPO

Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

MANGA-TEN à Cognac les 7 & 8 fév 2026 ! Expo 100% manga & anime persos taille réelle, gaming, sumo, cosplay, stands & animations Pass week-end 10€, 10h-18h à l’Hôtel Quais des Pontis #MANGATEN #Cosplay #GeekEvent

.

Hôtel Quai des Pontis 16 rue des Pontis Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 36 23 mangas.expo@gmail.com

English : MANGA-TEN EXPO

MANGA-TEN in Cognac on 7 & 8 Feb 2026! 100% manga & anime expo: life-size characters, gaming, sumo, cosplay, stands & animations Weekend pass €10, 10am-6pm at Quais des Pontis Hotel #MANGATEN #Cosplay #GeekEvent

L’événement MANGA-TEN EXPO Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac