Manga. Tout un art ! Musée Guimet Paris

Admiré par plusieurs générations de lecteurs, le manga a conquis la France et le monde, qu’il s’adresse aux adolescents (shonen pour les garçons, shojo pour les filles) ou aux adultes (seinen, josei, seijin…) Mais connaissez-vous ses origines ? À travers des planches et des revues originales, mises en regard avec des objets et des œuvres graphiques de nos collections, l’exposition Manga. Tout un art ! lève le voile sur la naissance et l’évolution complexe de la bande dessinée japonaise. Des traditions millénaires aux premières influences occidentales, de la presse satirique aux premiers pas du dessin animé, de la créativité des maîtres mangakas des 20e et 21e siècles jusqu’à leur influence sur la mode et la haute couture, la galaxie manga n’aura plus de secret pour vous !

Au deuxième étage, plongez dans le Japon des 18e et 19e siècles et découvrez comment sont déjà présents, sous le pinceau de grands maîtres tels que Kyosai, Hokusai ou Utamaro, des procédés graphiques qui, deux siècles plus tard, se retrouveront dans le manga. Un univers mystérieux peuplé de monstres, de fantômes et de personnages grotesques, où apparaissent des bulles de rêves et des flatuosités explosives témoignant de l’étendue des registres de l’art narratif japonais, allant de l’humour le plus désopilant aux récits les plus édifiants.

Enfin, laissez-vous porter par la Grande vague de Hokusai. Dans une salle spécialement consacrée à cette œuvre iconique, une expérience immersive, pédagogique et méditative vous emmènera à la découverte de ce chef d’œuvre absolu de l’art universel. En regard de l’estampe originale, des planches de dessinateurs de BD tels que David Etien, Coco ou Moebius, ainsi qu’une spectaculaire robe de haute couture de la maison Dior illustrent l’influence que continue à exercer cette icône de l’art japonais sur les artistes du monde entier.

Et pour prolonger votre expérience, une salle de lecture éphémère est installée dans la splendide bibliothèque historique de Guimet, pour bouquiner jusqu’à la fermeture du musée !

Cet hiver, une vague manga déferle sur le musée Guimet ! Quel que soit votre âge, quelle que soit votre génération, retrouvez vos héros préférés dans une exposition-événement exceptionnelle, déployée pour la première fois sur les trois étages du musée.

Du mercredi 19 novembre 2025 au lundi 09 mars 2026

