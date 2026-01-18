Mang’Ados atelier ludique autour du manga Médiathèque La Source Sallebœuf
Mang’Ados atelier ludique autour du manga Médiathèque La Source Sallebœuf jeudi 12 février 2026.
Mang’Ados atelier ludique autour du manga
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Dans le cadre de nos cycles d’évènements sur le manga, nous accueillerons Maxime Gendron auteur et éditeur qui proposera un atelier ludique autour du manga. Il nous parlera d’histoire et d’art du manga, de manière ludique et participative. N’hésitez pas à vous inscrire auprès des médiathécaires. Dès 12 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mang’Ados atelier ludique autour du manga
L’événement Mang’Ados atelier ludique autour du manga Sallebœuf a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de l’Entre-deux-Mers