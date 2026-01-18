Mang’Ados atelier ludique autour du manga Médiathèque La Source Sallebœuf

Mang’Ados atelier ludique autour du manga

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Dans le cadre de nos cycles d’évènements sur le manga, nous accueillerons Maxime Gendron auteur et éditeur qui proposera un atelier ludique autour du manga. Il nous parlera d’histoire et d’art du manga, de manière ludique et participative. N’hésitez pas à vous inscrire auprès des médiathécaires. Dès 12 ans. .

Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mang’Ados atelier ludique autour du manga

L’événement Mang’Ados atelier ludique autour du manga Sallebœuf a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de l’Entre-deux-Mers