Mangas et jeux vidéo Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Mangas et jeux vidéo

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-28

2026-02-04

Envie de passer du temps avec vos personnages de manga et de jeux vidéos préférés ? N’hésitez pas à venir passer un moment autour des puzzles qui seront à votre disposition. Vous vous sentez l’âme d’un mangaka ? La médiathèque vous propose quelques modèles de dessins et des coloriages pour l’occasion. Deux activités parfaites à faire seul ou à partager à plusieurs. Et profitez-en pour emprunter les nouveautés mangas disponibles dans l’espace dédié ! .

English : Mangas et jeux vidéo

