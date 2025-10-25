Mangeoire à Oiseaux Briod
samedi 25 octobre 2025.
Mangeoire à Oiseaux
Aire de Jeux Briod Jura
Gratuit
Début : 2025-10-25 15:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
2025-10-25
Dans le cadre du Marché d’Automne de Briod, l’animation Mangeoire à Oiseaux aura lieu de 15h à 19h. .
Aire de Jeux Briod 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté clairelempreintesauvage@ecomail.fr
L’événement Mangeoire à Oiseaux Briod a été mis à jour le 2025-10-14 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION