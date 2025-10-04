Manger bio local dans l’avant pays savoyard par l’Epicerie du Coing L’épicerie du Coing Novalaise

Manger bio local dans l’avant pays savoyard par l’Epicerie du Coing L’épicerie du Coing Novalaise samedi 4 octobre 2025.

Manger bio local dans l’avant pays savoyard par l’Epicerie du Coing Samedi 4 octobre, 10h00 L’épicerie du Coing Savoie

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Tous les week-end de 10H à 12H : rencontres et dégustations avec les producteurs locaux qui travaillent avec l’épicerie du coing.

Pendant 4 week-end, 1 producteur sera présent devant l’épicerie pour présenter son travail et faire déguster ses produits.

L’épicerie du Coing est un commerce de proximité bio, local, vrac présent sur le territoire depuis 12 ans.

L’épicerie du Coing 75 place du Bourniau – 73470 Novalaise Novalaise 73470 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez rencontrer et déguster les produits locaux avec de producteurs qui travaillent avec l’épicerie du coing.