MANGER COMME ON SÈME ATELIER CUISINE L’ORTIE EN VEDETTE – Castries, 7 juin 2025 07:00, Castries.

Hérault

MANGER COMME ON SÈME ATELIER CUISINE L’ORTIE EN VEDETTE 1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Organisé par Nature comestible, cet atelier cuisine est l’occasion de retracer le circuit des aliments de la ferme à l’assiette. Après une cueillette de fruits et légumes à La Cueillette Fontmarie, venez cuisiner tous ensemble un bon repas dans une ambiance chaleureuse.

Atelier gratuit

Places limitées

Inscription obligatoire par email contact@naturecomestible.fr .

1790 Route de Fontmarie

Castries 34160 Hérault Occitanie contact@naturecomestible.fr

English :

Organized by Nature comestible, this cooking workshop is an opportunity to retrace the food chain from farm to fork. After picking fruit and vegetables at La Cueillette Fontmarie, come and cook a delicious meal together in a friendly atmosphere.

German :

Dieser von Nature comestible organisierte Kochworkshop bietet die Gelegenheit, den Weg der Lebensmittel vom Bauernhof bis auf den Teller nachzuvollziehen. Nach dem Sammeln von Obst und Gemüse in La Cueillette Fontmarie kochen Sie alle zusammen eine gute Mahlzeit in einer gemütlichen Atmosphäre.

Italiano :

Organizzato da Nature comestible, questo laboratorio di cucina è un’occasione per ripercorrere la catena alimentare dalla fattoria alla tavola. Dopo aver raccolto frutta e verdura a La Cueillette Fontmarie, venite a cucinare insieme un pasto delizioso in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Organizado por Nature comestible, este taller de cocina es una oportunidad para recorrer la cadena alimentaria de la granja a la mesa. Después de recoger frutas y verduras en La Cueillette Fontmarie, venga a cocinar una deliciosa comida en un ambiente agradable.

