Manger demain La quinzaine de l’Alimentation en Cap Sizun Audierne
Manger demain La quinzaine de l’Alimentation en Cap Sizun Audierne vendredi 17 avril 2026.
Audierne
Manger demain La quinzaine de l’Alimentation en Cap Sizun
Divers lieux dans le Cap-Sizun Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-17
Du 17 avril au 3 mai.
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, la communauté de communes organise l’évènement “Manger demain la quinzaine de l’alimentation en Cap Sizun” du 17 avril au 3 mai. Pendant 15 jours, diverses animations sont proposées au grand public sur les thèmes de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation afin de promouvoir le bien manger et mettre en valeur les acteurs de notre territoire qui œuvrent en ce sens. Au programme de cette quinzaine de l’alimentation ateliers, découvertes avec des producteurs, visite de criée, projection de film, exposition,…
Ateliers gratuits sur réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne.
Détails du programme par ici https://www.cap-sizun.bzh/systeme/evenements/?systemeParams=events&pages=2&category=358 .
Divers lieux dans le Cap-Sizun Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English : Manger demain La quinzaine de l’Alimentation en Cap Sizun
L’événement Manger demain La quinzaine de l’Alimentation en Cap Sizun Audierne a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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