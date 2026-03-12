Manger les plantes sauvages même en automne Cherré-Au
Manger les plantes sauvages même en automne Cherré-Au samedi 26 septembre 2026.
Manger les plantes sauvages même en automne
Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En identifier quelques-unes lors d’une petite balade. En salle, reconnaître les comestibles. Partage de recettes et dégustation de quelques plats préparés avec des plantes cueillies au préalable. Participation aux frais 4£ par personne. .
Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87
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English :
L’événement Manger les plantes sauvages même en automne Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude