Manger les plantes sauvages même en automne

Salle Beauregard Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En identifier quelques-unes lors d’une petite balade. En salle, reconnaître les comestibles. Partage de recettes et dégustation de quelques plats préparés avec des plantes cueillies au préalable. Participation aux frais 4£ par personne. .

Salle Beauregard Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 87 87

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English :

L’événement Manger les plantes sauvages même en automne Cherré-Au a été mis à jour le 2026-03-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude