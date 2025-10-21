MANGER MIEUX, SANS DÉPENSER PLUS ? C’EST POSSIBLE ! Castries

MANGER MIEUX, SANS DÉPENSER PLUS ? C’EST POSSIBLE !

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

2025-10-21

Avec Lise et Véronique, découvrez comment une alimentation saine et locale peut coûter le même prix que vos courses en supermarché.

Avec Lise et Véronique, découvrez comment une alimentation saine et locale peut coûter le même prix que vos courses en supermarché.

Puis, aux côtés d’Audrey, passez en cuisine pour préparer un plat savoureux, équilibré et à petit prix… que nous dégusterons ensemble dans la convivialité.

Un atelier concret, gourmand et inspirant pour casser les idées reçues et redonner du sens à votre assiette !

Sur réservation .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

With Lise and Véronique, discover how healthy, local food can cost the same as supermarket shopping.

German :

Entdecken Sie mit Lise und Véronique, wie eine gesunde, lokale Ernährung denselben Preis wie Ihr Einkauf im Supermarkt kosten kann.

Italiano :

Con Lise e Véronique, scoprite come il cibo sano e locale possa costare quanto la vostra spesa al supermercato.

Espanol :

Con Lise y Véronique, descubra cómo la comida sana y local puede costar lo mismo que su compra en el supermercado.

