« Manger pour vivre » Festival Alimenterre

Maison du Temps Libre 60 Bd de Nomazy Moulins Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-25 21:00:00

2025-11-25

Film de de Valérie Simonet et produit par Comic Strip Production, retrace la création d’une Caisse alimentaire commune par un collectif d’associations de Montpellier.

Maison du Temps Libre 60 Bd de Nomazy Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

English :

Film by Valérie Simonet and produced by Comic Strip Production, traces the creation of a Caisse alimentaire commune by a group of Montpellier associations.

German :

Film von Valérie Simonet, produziert von Comic Strip Production, über die Gründung einer gemeinsamen Lebensmittelkasse durch ein Kollektiv von Organisationen in Montpellier.

Italiano :

Un film di Valérie Simonet, prodotto da Comic Strip Production, ripercorre la creazione di un banco alimentare comune da parte di un gruppo di associazioni di Montpellier.

Espanol :

Una película de Valérie Simonet, producida por Comic Strip Production, narra la creación de un banco común de alimentos por un grupo de asociaciones de Montpellier.

