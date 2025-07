Manger pour vivre, film documentaire de Valérie Simonet Bibliothèque Villejean Rennes

Manger pour vivre, film documentaire de Valérie Simonet Bibliothèque Villejean Rennes Vendredi 17 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

À travers des portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation pour tous.

Manger pour vivre, une évidence ? En France, une personne sur dix rencontre des difficultés pour se nourrir. À travers des portraits sensibles, le film propose une réflexion sur le droit à l’alimentation pour tous. Dans le cadre d’Alimenterre, un festival international sur l’alimentation durable et solidaire. Projection suivie d’un débat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-17T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-17T20:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32