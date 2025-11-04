Manger un phoque Théâtre d’Auxerre Auxerre

Manger un phoque

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-04 19:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Il y a Benoît, le frère, Suzanne, la sœur et Picot, un jeune garçon au cœur trop froid, un peu comme dans cette ville où les températures ne cessent de chuter… Face à la précarité, au deuil d’une mère, comment retrouver la chaleur ? Pour sa première création dédiée au jeune public, Supernovae met en scène le très beau texte de Sophie Merceron Manger un phoque, salué par le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse en 2021. Chaque matin, Picot s’endort dans le bus qui le conduit à l’école et se réveille près d’un zoo abandonné habité par une légende… Orchestrant cette échappée avec la musique et l’énergie du jeu pour fil rouge, Supernovae célèbre l’imaginaire comme une joyeuse révolte ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

