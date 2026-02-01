MANGER UN PHOQUE Cabestany

MANGER UN PHOQUE

3 Place des Droits de l'Homme Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 3 – 3 – 3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dans cette histoire deux univers se font écho. Une après-midi de détente avec les enfants par la Cie Les Jolies Choses.

+33 4 68 66 36 00

English :

In this story, two worlds come together. An afternoon of fun with children by Cie Les Jolies Choses.

