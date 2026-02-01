MANGER UN PHOQUE Cabestany
MANGER UN PHOQUE Cabestany samedi 14 février 2026.
MANGER UN PHOQUE
3 Place des Droits de l’Homme Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 3 – 3 – 3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 15:30:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Dans cette histoire deux univers se font écho. Une après-midi de détente avec les enfants par la Cie Les Jolies Choses.
3 Place des Droits de l’Homme Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00
English :
In this story, two worlds come together. An afternoon of fun with children by Cie Les Jolies Choses.
