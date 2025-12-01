Manger un phoque (Cie les Jolies Choses)

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-30 19:00:00

2025-12-30

Dans cette histoire deux univers se font échos. D’un coté, Picot, élevé par sa sœur et son frère, qui s’endort dans le bus de Monsieur Gustave tous les jours et qui, au lieu d’aller à l’école, descend au terminus pour errer dans un zoo désaffecté. Dans ce zoo il retrouve Madame Sue sur un banc, au milieu des cages ouvertes. De l’autre coté une bande d’animaux s’échappe d’un zoo en quête d’un avenir meilleur. Les deux histoires se répondent en questionnant les notions de voyage, de migration, de quête de soi et de vivre ensemble.

Dès 6 ans, 50 min.

Tarif Gratuit .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

In this story, two worlds echo each other. On the one hand, Picot, raised by his sister and brother, who falls asleep on Monsieur Gustave?s bus every day and, instead of going to school, gets off at the terminus to wander around a disused zoo. In the zoo, he finds Madame Sue on a bench amidst the open cages. On the other side, a group of animals escape from a zoo in search of a better future. The two stories respond to each other, questioning notions of travel, migration, the quest for self and living together.

