Manger un phoque Compagnie Supernovae Joué-lès-Tours

Manger un phoque prend à bras le corps la révolte de l’imaginaire dans une société où le désir est glacé.

Manger un phoque est un récit magnifique et sensible qui donnera de la chaleur pour répondre à cette question y a-t-il un avenir meilleur ?

C’est le parcours de Picot, un petit garçon de neuf ans, de son frère, de sa sœur, d’animaux ensauvagés échappés d’un zoo, d’un chauffeur russe qui aurait un jour mangé un phoque et d’une vieille femme asiatique qui perd la mémoire.

Eux tous face au deuil, à la précarité, à la migration, à un avenir prédit triste et sans issue et la fantaisie comme baume précieux.

Un parcours comme en rêve vers la joie.

English :

Manger un phoque (Eat a Seal) tackles the revolt of the imagination in a society where desire is frozen.

Manger un phoque is a magnificent, sensitive tale that will give warmth to the question: is there a better future?

German :

Manger un phoque nimmt sich der Revolte des Imaginären in einer Gesellschaft an, in der das Verlangen eiskalt ist.

Manger un phoque ist eine wunderschöne und einfühlsame Erzählung, die Wärme spenden wird, um die Frage zu beantworten: Gibt es eine bessere Zukunft?

Italiano :

Manger un phoque (Mangiare una foca) affronta di petto la rivolta dell’immaginazione in una società in cui il desiderio è congelato.

Manger un phoque è una storia magnifica e sensibile che darà calore alla domanda: esiste un futuro migliore?

Espanol :

Manger un phoque (Cómete una foca) aborda de frente la rebelión de la imaginación en una sociedad donde el deseo está congelado.

Manger un phoque es una historia magnífica y sensible que dará calor a la pregunta: ¿hay un futuro mejor?

