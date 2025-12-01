Manger un phoque LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Par la Compagnie Les Jolies Choses.
Dans cette histoire deux univers se font échos. D’un coté, Picot, élevé par sa sœur et son frère, qui s’endort dans le bus de Monsieur Gustave tous les jours et qui, au lieu d’aller à l’école, descend au terminus pour errer dans un zoo désaffecté. Dans ce zoo il retrouve Madame Sue sur un banc, au milieu des cages ouvertes. De l’autre coté une bande d’animaux s’échappe d’un zoo en quête d’un avenir meilleur. Les deux histoires se répondent en questionnant les notions de voyage, de migration, de quête de soi et de vivre ensemble.
> Dès 6 ans, 50 min.
> Tarifs spectacle normal (à partir de 14 ans) 10€, réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiant) 7€,(pour les moins de 3 ans offert. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38
English :
By Compagnie Les Jolies Choses.
In this story, two worlds echo each other. On the one hand, Picot, raised by his sister and brother, who falls asleep on Monsieur Gustave?s bus every day and, instead of going to school, gets off at the terminus to wander around a disused zoo. In the zoo, he finds Madame Sue on a bench amidst the open cages. On the other side, a group of animals escape from a zoo in search of a better future. The two stories respond to each other, questioning notions of travel, migration, the quest for self and living together.
German :
Von der Compagnie Les Jolies Choses.
In dieser Geschichte spiegeln sich zwei Welten wider. Auf der einen Seite steht Picot, der von seiner Schwester und seinem Bruder aufgezogen wird und jeden Tag im Bus von Monsieur Gustave einschläft. Anstatt zur Schule zu gehen, steigt er an der Endstation aus, um durch einen verlassenen Zoo zu irren. In diesem Zoo findet er Madame Sue auf einer Bank inmitten von offenen Käfigen. Auf der anderen Seite entkommt eine Gruppe von Tieren aus einem Zoo auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Die beiden Geschichten sind miteinander verknüpft und stellen die Begriffe Reise, Migration, Selbstfindung und Zusammenleben in Frage.
Italiano :
A cura della Compagnie Les Jolies Choses.
In questa storia, due mondi si incontrano. Da un lato Picot, cresciuto dalla sorella e dal fratello, che si addormenta ogni giorno sull’autobus di Monsieur Gustave e che, invece di andare a scuola, scende al capolinea per girovagare in uno zoo in disuso. Nello zoo trova Madame Sue su una panchina in mezzo a gabbie aperte. Dall’altra parte, un gruppo di animali fugge dallo zoo in cerca di un futuro migliore. Le due storie si rispondono a vicenda, mettendo in discussione le nozioni di viaggio, migrazione, ricerca di sé e convivenza.
Espanol :
Por la Compagnie Les Jolies Choses.
En esta historia confluyen dos mundos. Por un lado, el de Picot, criado por su hermana y su hermano, que todos los días se queda dormido en el autobús de Monsieur Gustave y que, en lugar de ir a la escuela, se baja en la estación terminal para vagabundear por un zoo en desuso. En el zoo, encuentra a Madame Sue en un banco en medio de jaulas abiertas. Al otro lado, un grupo de animales escapa del zoo en busca de un futuro mejor. Las dos historias se responden mutuamente, cuestionando las nociones de viaje, migración, búsqueda de uno mismo y convivencia.
