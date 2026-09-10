Informations pratiques

Notre-Dame-d’Oé

Manger un phoque

Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 20:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Manger un phoque prend à bras le corps la révolte de l’imaginaire dans une société où le désir est glacé.

C’est un récit magnifique et sensible qui donne de la chaleur pour répondre à cette question : y a-t-il un avenir meilleur ?

Dès 9 ans.

Manger un phoque prend à bras le corps la révolte de l’imaginaire dans une société où le désir est glacé.

C’est un récit magnifique et sensible qui donne de la chaleur pour répondre à cette question : y a-t-il un avenir meilleur ?

C’est le parcours de Picot, petit garçon de neuf ans, de son frère, de sa sœur, d’animaux ensauvagés échappés d’un zoo, d’un chauffeur russe qui aurait un jour mangé un phoque et d’une vieille femme asiatique qui perd la mémoire.

Eux tous face au deuil, à la précarité, à la migration, à la société gelée, à un avenir prédit triste et sans issue.

La fantaisie comme baume précieux.

Un parcours comme en rêve vers la joie. Dès 9 ans. 17 .

Rue de Fizes Notre-Dame-d’Oé 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 41 34 57

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English :

*Eating a Seal* tackles head-on the rebellion of the imagination in a society where desire is frozen.

It is a magnificent and sensitive story that offers warmth in answering this question: Is there a better future?

For ages 9 and up.

L’événement Manger un phoque Notre-Dame-d’Oé a été mis à jour le 2026-09-10 par Tours Val de Loire Tourisme