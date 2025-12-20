Manger un phoque Théâtre de Thouars Thouars

Manger un phoque

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

C’est un voyage fantastique pour renaître à la joie et à la vie, grâce aux rencontres, au pouvoir de l’imaginaire, à l’espoir qui rend les choses possibles. Ce spectacle est présenté uniquement en séances scolaires, toutefois quelques places sont disponibles à la vente. Séance à 10h et 14h15

C’est un voyage fantastique pour renaître à la joie et à la vie, grâce aux rencontres, au pouvoir de l’imaginaire, à l’espoir qui rend les choses possibles, à la fantaisie. C’est le parcours de Picot, de son frère, de sa sœur, d’animaux ensauvagés, d’un chauffeur russe et d’une femme asiatique, tous face au deuil, à la précarité, à la migration, à la société gelée, à un avenir prédit triste et sans issue. Ce spectacle est présenté uniquement en séances scolaires, toutefois quelques places sont disponibles à la vente. Séance à 10h et 14h15 .

Théâtre de Thouars 5 Boulevard Pierre Curie Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 39 32 reservations@theatre-thouars.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Manger un phoque

It’s a fantastic journey of rebirth to joy and life, thanks to encounters, the power of the imagination, and the hope that makes things possible. This show is presented for school audiences only, although a few tickets are available for purchase. Sessions at 10 a.m. and 2:15 p.m

L’événement Manger un phoque Thouars a été mis à jour le 2025-12-17 par Maison du Thouarsais