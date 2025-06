MANGER ! UNE PROMENADE DECOUVERTE SUR L’ALIMENTATION DE LA PREHISTOIRE À NOS JOURS Tautavel 16 juillet 2025 09:30

Début : Lundi 2025-07-16 09:30:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-23

2025-08-06

Manger ! Une promenade découverte sur l’alimentation de la préhistoire à nos jours.

Avenue Léon Jean Grégory

Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Eating! A discovery walk on food from prehistory to the present day.

German :

Essen! Ein Entdeckungsspaziergang über die Ernährung von der Vorgeschichte bis heute.

Italiano :

Mangiare! Un’esplorazione del cibo dalla preistoria ai giorni nostri.

Espanol :

¡Comer! Una exploración de la alimentación desde la prehistoria hasta nuestros días.

