« Mangez les riches » Débat avec la journaliste écrivaine Nora Bouazzaouni Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

« Mangez les riches » Débat avec la journaliste écrivaine Nora Bouazzaouni Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins lundi 15 septembre 2025.

Allier

« Mangez les riches » Débat avec la journaliste écrivaine Nora Bouazzaouni Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : – – EUR

Entrée au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-15 20:00:00

fin : 2025-09-15 21:00:00

Date(s) :

2025-09-15

Nora Bouazzouni dénonce l’accroissement des inégalités d’accès à l’alimentation, l‘imposture d’un système de pénurie organisée, les mensonges d’une minorité qui se gave en accaparant le terres, les pratiques douteuses de l’agrobusiness.

.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 leraffut03@gmail.com

English :

Nora Bouazzouni denounces the growing inequality of access to food, the imposture of a system of organized shortages, the lies of a minority that feeds itself by monopolizing land, and the dubious practices of agribusiness.

German :

Nora Bouazzouni prangert die wachsende Ungleichheit beim Zugang zu Nahrungsmitteln an, den Schwindel eines Systems organisierter Knappheit, die Lügen einer Minderheit, die sich an der Landnahme bereichert, und die fragwürdigen Praktiken des Agrobusiness.

Italiano :

Nora Bouazzouni denuncia le crescenti disuguaglianze nell’accesso al cibo, la messinscena di un sistema di carenze organizzate, le menzogne di una minoranza che si nutre monopolizzando la terra e le dubbie pratiche dell’agrobusiness.

Espanol :

Nora Bouazzouni denuncia las crecientes desigualdades en el acceso a los alimentos, la farsa de un sistema de escasez organizada, las mentiras de una minoría que se alimenta acaparando tierras y las dudosas prácticas de la agroindustria.

L’événement « Mangez les riches » Débat avec la journaliste écrivaine Nora Bouazzaouni Moulins a été mis à jour le 2025-06-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région