MANGEZ-MOI

Saint-Jean-de-Cornies Hérault

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le spectacle Mangez Moi ! propose un moment joyeux et éducatif mêlant musique, théâtre et découverte autour de l’alimentation. Un concert à croquer qui sensibilise les plus jeunes, dès 3 ans, de façon ludique et gourmande.

Saint-Jean-de-Cornies 34160 Hérault Occitanie +33 6 50 18 88 94

English :

The Mangez Moi! show offers a joyful, educational experience combining music, theater and discovery around food. It’s a concert to be enjoyed by youngsters from the age of 3, in a playful, gourmet way.

German :

Die Aufführung Mangez Moi! bietet einen fröhlichen und lehrreichen Moment, der Musik, Theater und Entdeckungen rund um das Thema Ernährung miteinander verbindet. Ein Konzert zum Reinbeißen, das die Jüngsten ab 3 Jahren auf spielerische und genussvolle Weise sensibilisiert.

Italiano :

Lo spettacolo Mangez Moi! è un’esperienza gioiosa ed educativa che unisce musica, teatro e scoperte sul cibo. È un concerto goloso per i più piccoli, dai 3 anni in su.

Espanol :

El espectáculo Mangez Moi! es una experiencia alegre y educativa que combina música, teatro y descubrimientos sobre la comida. Es un concierto apetitoso para los más pequeños, a partir de 3 años.

