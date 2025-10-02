Mangez végétal au Faitout ! Le Faitout La Mulatière

Entrée libre, menu entre 8 à 14€

Le Faitout participe à La Grande Semaine Végétale !

Du 26 septembre au 4 octobre, rejoignez-nous pour une semaine gourmande et engagée, dédiée à la découverte d’une alimentation végétale, conviviale et accessible à toutes et tous.

Au menu de cette édition :

Résidence culinaire – La Marmite d’Awa

Les jeudis et vendredis soirs (18h-21h) et vendredis & samedis midis (12h-14h).

Laissez-vous embarquer par les saveurs ivoiriennes avec la cheffe Awa Sylla, en résidence au Faitout. Plats colorés, épices généreuses et recettes authentiques… un voyage culinaire qui éveillera vos papilles et votre curiosité.

Réservation conseillée :

06 95 90 74 80 / communication@lefaitout.io

Une occasion unique de célébrer la cuisine végétale dans un cadre convivial et engagé, en lien avec les valeurs de la Grande Semaine Végétale.

En savoir plus : www.lefaitout.org

Le Faitout 12 rue Gabriel Péri La Mulatière 69350 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes communication@lefaitout.io https://lefaitout.org/

Découvrez un tiers-lieu solidaire et original aux portes des Grandes Locos proposant une cuisine gourmande, engagée, conviviale et accessible à toutes et tous.