Mangomus en concert Puy-d’Arnac

44 Rue Jacques Favarel Puy-d’Arnac Corrèze

Le bistrot Tsopelo accueille à nouveau le groupe de rock Mangomus, nos talentueux et sympathiques voisins lotois, avec Julie au chant et à l’aérophone, Ludo et Steve à la guitare Patrice à la basse et Romain avec cajon et percussions. Bien sûr, possibilité de danser sous la halle-terrasse ! .

44 Rue Jacques Favarel Puy-d’Arnac 19120 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 72 04

