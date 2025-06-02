MANIA, THE ABBA TRIBUTE – BREST ARENA Brest

MANIA, THE ABBA TRIBUTE Début : 2026-09-17 à 20:00. Tarif : – euros.

ABBA MANIA, THE ABBA TRIBUTERICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE. « MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA ! Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : « Money Money Money » – « Waterloo » – « Gimme, Gimme, Gimme » – « Dancing Queen » – « SOS », et bien d’autres encore…Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !MANIA, THE ABBA TRIBUTE en tournée dans toute la France.Ouverture des portes : 1h30 avant début de spectacleEntrée PSH = côté parking

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29