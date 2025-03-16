DINOS ALIVE : L’EXPOSITION – ENTRÉE – DINOS ALIVE : L’EXPOSITION – PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES Paris

DINOS ALIVE : L’EXPOSITION – ENTRÉE – DINOS ALIVE : L’EXPOSITION Début : 2025-09-14 à 12:30. Tarif : – euros.

PARIS PORTE DE VERSAILLES – PARC DES EXPOSITIONS – PAVILLON 5.1 :DINOS ALIVE : L’EXPOSITION GRANDEUR NATUREDu 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.Expérience VR non incluse.Disponible sur place. Une aventure familiale au cœur du JurassicEntrez dans un monde de géants. Rugissants, imposants et plus vrais que nature – les dinosaures sont de retour à Paris !DINOS ALIVE – L’Exposition Grandeur Nature redonne vie aux créatures les plus incroyables des périodes triasique, jurassique et crétacée, à travers une expérience immersive inoubliable. Bien plus qu’une exposition, c’est une véritable aventure dans le temps — une opportunité d’apprendre tous ensemble en s’amusant, pour le plaisir de toute la famille.Une exposition interactive pour petits et grandsDès votre arrivée, vous serez transportés à l’époque où d’immenses créatures parcouraient la Terre. Découvrez plus de 40 dinosaures animatroniques grandeur nature qui bougent, respirent et rugissent avec un réalisme époustouflant. Du féroce T-Rex à l’Ankylosaure cuirassé, en passant par le Vélociraptor agile ou le majestueux Stégosaure – retrouvez vos dinosaures préférés et faites connaissance avec de nouveaux spécimens fascinants !Un voyage ludique et éducatif à travers le tempsTechnologies de pointe, apprentissage interactif et narration immersive pour rendre la science vivante, passionnante et accessible pour explorer, apprendre à vivre la Préhistoire de manière originale et amusante.Familles parisiennes, touristes, passionnées ou curieux, l’expérience est faite pour tous et toutes !Que vous ayez 5 ou 95 ans, la magie des dinosaures ne s’éteint jamais – et le plaisir non plus !À partir du 14 juin, vivez cette expérience unique à Paris Expo Porte de Versailles.

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES PORTE DE VERSAILLES 75015 Paris 75