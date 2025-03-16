MANIA, THE ABBA TRIBUTE – SUMMUM Grenoble

MANIA, THE ABBA TRIBUTE Début : 2026-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

RICHARD WALTER PRODUCTIONS PRÉSENTE : MANIA, THE ABBA TRIBUTE« MANIA » est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature du groupe le plus mythique des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer.« MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA ! Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : Money Money Money, Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme – Dancing Queen – SOS, et bien d’autres encore… Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38