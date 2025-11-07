Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines vendredi 7 novembre 2025.

Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Myriam, surnommée Manière, est une fille “simple”, comme on dit. Aide-soignante dans un hospice de vieillards tenu dans le Jura par des clarisses, elle s’attire la sympathie du personnel et des pensionnaires. Son besoin d’être aimée la fait se plier aux fantaisies de Jas, le jardinier. Lourde d’un terrible secret, Manière se construit une existence de rêve dans les pages de magazines qu’on n’appelait pas encore “people” dans les années 1950.

D’après le roman de Joël Bastard. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

English : Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi

German : Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi

Italiano :

Espanol :

L’événement Manière, une fille simple Compagnie À l’envers de soi Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2025-10-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)