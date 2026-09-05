Manifestation commerciale : Shapers Vinyle Market – Marché du disque & platines ouvertes Marennes Marennes-Hiers-Brouage
samedi 24 octobre 2026 · Marennes · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Manifestation commerciale : Shapers Vinyle Market – Marché du disque & platines ouvertes
Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:00:00
fin : 2026-10-24 23:59:00
Date(s) :
2026-10-24
Marché du disque : disquaires et collectionneurs installent leurs bacs (rock, funk, soul, reggae, électro), platines ouvertes pour écouter avant d’acheter, bar ouvert et mix vinyles.
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Marennes 13 rue des Entrepreneurs Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 00 27 contact@shapersclub.com
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English : Commercial Event: Shapers Vinyle Market – Record Market & Open DJ Sets
Record Fair: Record stores and collectors set up their bins (rock, funk, soul, reggae, electro), with turntables available for listening before you buy, an open bar, and vinyl mixes.
L’événement Manifestation commerciale : Shapers Vinyle Market – Marché du disque & platines ouvertes Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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