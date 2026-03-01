Manifestation Ligue contre le Cancer Colon Tour

Place de la Résistance Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14

Va chier , c’est le slogan de la nouvelle campagne publicitaire de sensibilisation au dépistage du cancer du colon et du rectum. En parallèle de cette campagne, la Ligue contre le cancer organise le Colon Tour, qui s’arrête à Nevers le 14 mars.

La Ligue contre le cancer innove pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal. Va chier, titre de sa campagne publicitaire interpelle le public, tout comme l’intestin géant du Colon Tour qui fait étape à Nevers.

En installant un colon gonflable place de la Résistance, samedi 14 mars entre 10h30 et 18h, l’information ne passera pas inaperçue et c’est le but ! A l’intérieur, vous trouverez des renseignements sur le cancer colorectal, 2e cause de décès par cancer en France et l’importance de son dépistage.

En effet, lorsqu’il est dépisté à temps, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage s’adresse en priorité aux hommes et aux femmes de 50 à 74 ans, qui sont invités à réaliser le test tous les 2 ans par l’Assurance Maladie.

N’Hésitez pas à vous informer auprès de la Ligue contre le cancer, au passage du Colon Tour, à Nevers. .

Place de la Résistance Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 92 96 cd58@ligue-cancer.net

L’événement Manifestation Ligue contre le Cancer Colon Tour Nevers a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Nevers