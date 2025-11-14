« Manifeste contre la Gestion et la numérisation de nos vies » La Table des Matières Paris
« Manifeste contre la Gestion et la numérisation de nos vies » La Table des Matières Paris vendredi 14 novembre 2025.
Présentation du Manifeste contre la Gestion et la numérisation de nos vies (Éditions de la Lenteur, 2025) par Alexis et Nicolas du collectif Écran Total. Ils retraceront l’histoire de la naissance du groupe, sa résistance à ce déferlement, les réflexions qu’il a suscitées et les réponses au sempiternel discours du mythe du progrès.
Rencontre / discussion avec le collectif Ecran Total
Le vendredi 14 novembre 2025
de 19h30 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-14T20:30:00+01:00
fin : 2025-11-14T22:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T21:30:00+02:00
La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris
https://www.latabledesmatieres.org/evenements/