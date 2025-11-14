Présentation du Manifeste contre la Gestion et la numérisation de nos vies (Éditions de la Lenteur, 2025) par Alexis et Nicolas du collectif Écran Total. Ils retraceront l’histoire de la naissance du groupe, sa résistance à ce déferlement, les réflexions qu’il a suscitées et les réponses au sempiternel discours du mythe du progrès.

Rencontre / discussion avec le collectif Ecran Total

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T21:30:00+02:00

La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton 75014 Paris

https://www.latabledesmatieres.org/evenements/