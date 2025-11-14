Manifeste des Fesses en Fête Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Manifeste des Fesses en Fête

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30 Bis Rue Jean de la Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14 21:00:00

Le manifeste des fesses en fête est un spectacle culotté, pas mâl(e) piquant, parfois troublant. Tout à fait concret, sans être crû, il est carrément poétique et un tantinet politique.

Les dessins du graphiste et les mots de la conteuse se lient et s’allient pour ouvrir d’autres voix.

Les langues se délient, et les témoignages se partagent.

Ça dégomme et ça célèbre, ça parle de culs contents.

Les dessins racontent autrement, et les contes dessinent mille et un choix.

Ce spectacle nous propose de devenir soi(e). .

+33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

