Manifestez-vous ! Rue de l’Hôtel de ville Arbois

Rue de l’Hôtel de ville Hall de la mairie Arbois Jura

Dans le cadre du Festival des Solidarités

Exposition Amnesty International

Réalisée avec l’agence de photographes MYOP dans le cadre de notre campagne Manifestez-vous , cette exposition mêle images d’archives et contenus informatifs pour présenter le contexte et les objectifs de notre campagne pour défendre le droit de manifester. Le droit de manifester permet d’exprimer des désaccords ou des soutiens, de revendiquer des opinions et des idées, d’exposer des injustices et des abus, de défendre les droits humains ou encore de demander des comptes aux autorités. C’est un puissant levier de changement. .

Rue de l'Hôtel de ville Hall de la mairie Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

