Manigale / Bal Folk
Brancourt-en-Laonnois
Trio folk alternatif mêlant accordéon, violon, guitare et instruments originaux pour un bal énergique et dansant sur des airs traditionnels et inventifs.
Le 08 mars à 15h
Le 08 mars à 15h
Salle polyvalente, Brancourt-en-Laonnois Gratuit
Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr
