Manigale / Bal Folk Brancourt-en-Laonnois

Manigale / Bal Folk Brancourt-en-Laonnois dimanche 8 mars 2026.

Manigale / Bal Folk

Brancourt-en-Laonnois Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Trio folk alternatif mêlant accordéon, violon, guitare et instruments originaux pour un bal énergique et dansant sur des airs traditionnels et inventifs.

Le 08 mars à 15h

Salle polyvalente, Brancourt-en-Laonnois Gratuit 0 .

Brancourt-en-Laonnois 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Manigale / Bal Folk Brancourt-en-Laonnois a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard