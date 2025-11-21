Manipulation, désinformation: comment s’y retrouver pour mieux y faire face. Châteauneuf-sur-Isère

Manipulation, désinformation: comment s’y retrouver pour mieux y faire face.

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Retour sur l’histoire et les différents types de manipulations à partir d’exemples pratiques tirés de l’actualité.

5 rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 44 mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr

English :

A look back at the history and different types of manipulation, with practical examples drawn from current events.

German :

Rückblick auf die Geschichte und die verschiedenen Arten von Manipulationen anhand von praktischen Beispielen aus den Nachrichten.

Italiano :

Uno sguardo alla storia e ai diversi tipi di manipolazione, con esempi pratici tratti da eventi attuali.

Espanol :

Un repaso a la historia y los distintos tipos de manipulación, con ejemplos prácticos de la actualidad.

