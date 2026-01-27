MANO LIBRE LE WAGON DU FAGET LE WAGON Le Faget

MANO LIBRE LE WAGON DU FAGET

LE WAGON D67 A Le Faget Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

L’association Le Wagon du Faget accueille Mano Libre , un duo musical qui transporte le public bien au-delà du Lauragais.

Leur univers est une véritable invitation au voyage, inspirée des plaines qui relient la Colombie et le Venezuela, portée par les rythmes vibrants du Joropo et par une sensibilité artistique rare.

Avec la harpe, le cuatro et des voix qui racontent la nature, les émotions et les grands espaces,

Mano Libre crée une atmosphère chaleureuse, poétique et profondément dépaysante.

Leur musique est une main tendue vers l’autre, un pont entre les cultures, un cocon où l’on se laisse bercer.

Au Wagon du Faget, lieu associatif emblématique du Lauragais, leur concert devient un moment suspendu intime, authentique et fédérateur.

Une soirée où l’on partage bien plus qu’un spectacle, une expérience humaine, artistique et conviviale, fidèle à l’esprit du Wagon.

Mano Libre au Wagon du Faget, c’est l’assurance d’un voyage musical vibrant, d’une soirée chaleureuse et d’un instant de poésie au cœur du Lauragais. 3 .

LE WAGON D67 A Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie letrainouvontleschoses@yahoo.fr

English :

Le Wagon du Faget association welcomes Mano Libre , a musical duo that takes audiences far beyond the Lauragais region.

