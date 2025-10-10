MANOCHE ENFIN CHEF – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

MANOCHE ENFIN CHEF – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze vendredi 10 octobre 2025.

MANOCHE : EN… FIN CHEF !EMMANUEL VAN CAPPEL & LES INSÉPARABLESInvité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique il y a 40 ans, Manoche se retrouve pour la première fois à la baguette. Reconnu comme un artiste protéiforme, il doit troquer son costume de scène pour celui de chef d’orchestre. Manoche cette fois n’est pas seul en scène. Son pari : diriger l’Harmonie « Les Inséparables » créée à Bagnols-sur-Cèze en 1860 ! Les éclats de rire et les envolées musicales se marient parfaitement dans ce spectacle totalement original qui vous fera passer du classique à la pop avec une fantaisie réjouissante.Auteur-interprète : Emmanuel Van Cappel / Mise en scène : Jean-Philippe Lucas Rubio / Comédien : Thomas Biwer / Régisseur : Matthieu Tasseau / Collaborateur artistique : Vincent Gallet. NOT’ COMPAGNIE

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30