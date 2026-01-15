MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes
MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes vendredi 6 février 2026.
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Le Pot aux Roses vous invite au concert de Manoel Rodriguez !
Manoel Rodriguez solo guitare et chant !
Restauration sur place Vous tomberez sans aucun doute sous le charme des interprétations pop, folk du tendre et fougueux Manoel. .
CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie lepotauxroses31@gmail.com
English :
English:
Le Pot aux Roses invites you to a concert by Manoel Rodriguez!
L’événement MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE