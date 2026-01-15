MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT CAFÉ LE POT AUX ROSES Encausse-les-Thermes

MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT

CAFÉ LE POT AUX ROSES 30 Rue de la Fontaine Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le Pot aux Roses vous invite au concert de Manoel Rodriguez !

Manoel Rodriguez solo guitare et chant !

Restauration sur place Vous tomberez sans aucun doute sous le charme des interprétations pop, folk du tendre et fougueux Manoel. .

lepotauxroses31@gmail.com

English :

Le Pot aux Roses invites you to a concert by Manoel Rodriguez!

L’événement MANOEL RODRIGUEZ SOLO GUITARE ET CHANT Encausse-les-Thermes a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE