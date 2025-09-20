Manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers Réserves du musée des sapeurs pompiers Vaulx-en-Velin

Manœuvre des Jeunes Sapeurs-Pompiers Réserves du musée des sapeurs pompiers Vaulx-en-Velin samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les jeunes sapeurs-pompiers du Rhône sensibilisent les visiteurs au secours à personne et aux manœuvres incendies.

Réserves du musée des sapeurs pompiers SDMIS 19bis avenue du Bataillon-Carmagnole-Liberté, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 17 54 54 http://www.museepompiers.com XXe siècle Situé à proximité des usines Tase, ce bâtiment industriel est la réserve des véhicules de collection du musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône. Plus de 200 véhicules, échelles et pompes à bras retraçant l’histoire de la lutte contre le feu et autres catastrophes. Pour la première fois, tous les publics sont invités à découvrir une collection éblouissante et exceptionnelle à plus d’un titre. Ce sont plus de 200 véhicules (motorisés et hippomobiles) utilisés par les soldats du feu depuis le XIXe siècle qui sont conservés sur les 7000m2 du bâtiment. Patiemment entretenus et bichonnés par l’équipe technique du musée, pour la plupart rutilants et tournants, ces objets se livrent de façon inédite dans leur globalité. TCL : Métro A, Tram T3 (Gare Part-Dieu ; Meyzieu), bus C8, C15, 16, 52, 68, 83, Zi3, Zi4, Zi5 et 100 Eurexpo. En voiture : Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Vaulx La Soie. (15 mn du centre de Lyon).

Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône