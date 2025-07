Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Manoir de Grissay Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Manoir de Grissay

Chênehutte-Trèves-Cunault 4 bis rue de Grissay Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Ancienne chapelle du 13e siècle remaniée et complétée au 16e siècle par un logis et une belle tour d’escalier.

Visites des extérieurs.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Chênehutte-Trèves-Cunault 4 bis rue de Grissay Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

Former 13th-century chapel, altered and extended in the 16th century with a dwelling and a beautiful stair tower.

Ehemalige Kapelle aus dem 13. Jahrhundert, die im 16. Jahrhundert umgebaut und durch ein Logis und einen schönen Treppenturm ergänzt wurde.

Questa ex cappella del XIII secolo è stata ristrutturata e ampliata nel XVI secolo per includere un’abitazione e una bella torre scalare.

Esta antigua capilla del siglo XIII fue remodelada y ampliada en el siglo XVI para incluir una vivienda y una hermosa torre escalonada.

