Manoir de la Chauvelière Turquant

Manoir de la Chauvelière Turquant samedi 20 septembre 2025.

Manoir de la Chauvelière

Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Venez découvrir les extérieurs de cette ancienne maison de maître installée entre les vignes et la vaste forêt de Fontevraud.

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Come and discover the exterior of this former manor house set between vineyards and the vast Fontevraud forest.

German :

Entdecken Sie die Außenanlagen dieses ehemaligen Herrenhauses, das sich zwischen den Weinbergen und dem weitläufigen Wald von Fontevraud angesiedelt hat.

Italiano :

Venite a scoprire gli esterni di questa ex casa padronale situata tra i vigneti e la vasta foresta di Fontevraud.

Espanol :

Venga a descubrir el exterior de esta antigua casa solariega situada entre viñedos y el extenso bosque de Fontevraud.

