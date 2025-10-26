Manoir de la Flipette Asnières-sur-Vègre

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

Énigmes, petits jeux et monstres à affronter en équipe pour fêter dignement Halloween au Manoir de La Cour.

Parcourez le monument grimé en manoir hanté énigmes, petits jeux et monstres à affronter en équipe pour fêter dignement Halloween au manoir de La Cour. Les plus courageux se verront remettre une récompense !

Sur réservation !

À partir de 3 ans uniquement !

Sessions 3-5 ans 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h

Sessions 5-7 ans 17h, 17h30, 18h, 18h30 et 19h

(6 enfants par session)

Tarifs 6€ par enfant, 2 € accompagnant (limité à 1 adulte par enfant) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Riddles, games and monsters to face in teams to celebrate Halloween in style at Manoir de La Cour.

German :

Rätsel, kleine Spiele und Monster, gegen die man im Team antreten muss, um Halloween im Manoir de La Cour gebührend zu feiern.

Italiano :

Indovinelli, giochi e mostri da affrontare a squadre per festeggiare Halloween in grande stile al Manoir de La Cour.

Espanol :

Adivinanzas, juegos y monstruos a los que enfrentarse por equipos para celebrar Halloween por todo lo alto en Manoir de La Cour.

