Manoir de la Frousse Asnières-sur-Vègre

Le Manoir de la Frousse est de retour pour offrir aux enfants un moment de frayeur ! Le Manoir de La Cour ouvre ses portes aux enfants audacieux pour ce parcours horrifique…

Les participants devront s’organiser en équipe pour tenter de résoudre les énigmes et s’armer de beaucoup de courage pour affronter les habitants du lieu. Pourront-ils ressortir indemnes ?

Sur réservation !

Pour les 8-12 ans uniquement !

Sessions poule mouillée 14h30,15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Sessions à la nuit tombée 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30

(8 enfants par session)

Tarifs 8 € enfant / 5€ accompagnateur (limité à 1 adulte par enfant) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Le Manoir de la Frousse is back to give kids a scare! Le Manoir de La Cour opens its doors to daring children for this horrific journey…

German :

Das Manoir de la Frousse ist wieder da, um den Kindern einen gruseligen Moment zu bescheren! Das Manoir de La Cour öffnet seine Tore für wagemutige Kinder für diesen Horrorparcours…

Italiano :

Il Manoir de la Frousse torna a spaventare i bambini! Il Manoir de La Cour apre le sue porte a bambini temerari per questo terribile viaggio…

Espanol :

¡El Manoir de la Frousse vuelve para dar un susto a los niños! El Manoir de La Cour abre sus puertas a niños atrevidos para este viaje terrorífico…

