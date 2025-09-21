Manoir de la Gruais visite du parc Manoir de la Gruais Saint-Père-en-Retz

Atelier à partir de 5 ans 10 euros par personne sur réservation initiation à la Poterie avec Sandy pour votre création inscription www.lartdeséléments.fr Découverte de la Marqueterie de paille avec Claude petit cadre ou autres création Tel 06.12.42.33.22

Les propriétaires Jocelyne et Jacques du Manoir de la Gruais vous invite à une visite libre, chien accepter tenu en laisse et gratuit du parc pour découvrir des arbres majesteux de 250 à 400 ans d’origine d’Amérique pour la plupart, une douve en eau et sa faune sauvage ainsi q’une chapelle romane du 12 ème siècle La Chapelle de l’Amour en rénovation et les dépendences d’entrée fraichement recoiffer.

Une Exposition de Véhicules Anciens pour les souvenirs

Des ateliers découverte à partir de 5 ans à 99 ans participation de 10.00 euros par personne sur réservation pour un atelier.

Atelier Inititation Poterie www.lartdeselement.fr

Atelier Maqueterie de Paille Tel: 06.12.42.33.22

De nombreux Exposants originaux et une Animation Musicale avec Jean Pierre et la chanson Francaise pour c’est dames.

Manoir de la Gruais 2 la gruais Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

