Manoir de la Harderie, Manoir de la Harderie, Thorigné-d’Anjou

Informations pratiques

Manoir de la Harderie Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir de la Harderie Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche // 14h à 18h

• Visite commentée avec un départ toutes les 30 min

• Jauge limitée à 20 personnes par visite

Panneaux explicatifs à l’extérieur permettant d’attendre et de préparer la visite

• Stationnement possible dans la cour d’entrée

• Gratuit

06 07 05 69 50

Manoir de la Harderie 4, rue de la Harderie Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Ce manoir-ferme du XVIIᵉ siècle, datant de la fin du 17ᵉ siècle, est un remarquable ensemble de patrimoine historique. Il se compose d’un logis principal entouré de nombreuses dépendances agricoles d’époque : étable, écurie, cellier, boulangerie, porcherie et grange. L’ensemble est sublimé par un parc reconstitué dans le style du XVIIᵉ siècle, offrant une immersion authentique dans l’art de vivre de l’époque.

Les propriétaires vous ouvrent chaleureusement leurs portes et vous invitent à découvrir ce lieu de caractère, chargé d’histoire et de charme.

Dimanche // 14h à 18h

©OTAB