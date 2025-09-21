Manoir de La Paclais parvis de la Mairie de Saint-Herblain Saint-Herblain

Manoir de la Paclais À 14 h 30 et à 16 h 30 // Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55 – Durée 1 h – Tout public I Visite en extérieur Partez à la découverte du manoir de la Paclais, ancien domaine seigneurial inscrit au titre des monuments historiques, qui fût la propriété, entre autres, de Vincent Auriol président de la République puis de sa belle-fille Jacqueline Auriol, célèbre aviatrice.rdv sur le parvis de la mairie, 2 rue de l’hôtel de villeDomaine privé – accès interdit en autonomie – départ collectif organisé par la ville

