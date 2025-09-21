Manoir de La Paclais parvis de la Mairie de Saint-Herblain Saint-Herblain

Manoir de La Paclais parvis de la Mairie de Saint-Herblain Saint-Herblain dimanche 21 septembre 2025.

Manoir de La Paclais Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 parvis de la Mairie de Saint-Herblain Loire-Atlantique

Domaine privé – accès interdit en autonomie – départ collectif organisé – Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55 – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Manoir de la Paclais

À 14 h 30 et à 16 h 30 // Inscription obligatoire au 02 28 25 25 55 – Durée 1 h – Tout public

I Visite en extérieur

Partez à la découverte du manoir de la Paclais, ancien domaine seigneurial inscrit au titre des monuments historiques, qui fût la propriété, entre autres, de Vincent Auriol président de la République puis de sa belle-fille Jacqueline Auriol, célèbre aviatrice.

rdv sur le parvis de la mairie, 2 rue de l’hôtel de ville

Domaine privé – accès interdit en autonomie – départ collectif organisé par la ville

parvis de la Mairie de Saint-Herblain 2 rue de l’hotel de ville 44800 Saint-Herblain 44800 Bourg Centre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 25 25 55 »}]

Manoir de la Paclais

Ville de Saint-Herblain