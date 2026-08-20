Manoir de la Petite Haie, Manoir de la Petite Haie, Grand-Auverné
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de la Petite Haie · Grand-Auverné
Informations pratiques
Manoir de la Petite Haie 19 et 20 septembre Manoir de la Petite Haie Loire-Atlantique
Entrée libre, contact au 06 10 56 87 85
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Manoir construit au XVIe siècle en schiste bleu avec cour intérieure fermée. Visite libre des extérieurs et de la cour uniquement.
Manoir de la Petite Haie La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 10 56 87 85
Manoir construit au XVIe siècle en schiste bleu avec cour intérieure fermée. Visite libre des extérieurs et de la cour uniquement.
Manoir de la Petite Haie