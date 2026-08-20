Manoir de la Petite Haie, Manoir de la Petite Haie, Grand-Auverné

Informations pratiques

Manoir de la Petite Haie 19 et 20 septembre Manoir de la Petite Haie Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 06 10 56 87 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Manoir construit au XVIe siècle en schiste bleu avec cour intérieure fermée. Visite libre des extérieurs et de la cour uniquement.

Manoir de la Petite Haie La Petite Haie, 44520 Grand-Auverné Grand-Auverné 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 10 56 87 85

Manoir construit au XVIe siècle en schiste bleu avec cour intérieure fermée. Visite libre des extérieurs et de la cour uniquement.

Manoir de la Petite Haie