Manoir de la Terreur Asnières-sur-Vègre

Début : 2025-10-30 18:00:00
fin : 2025-10-30 23:00:00
Date(s) :
2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01
Le Manoir de la Terreur rouvre ses portes pour une soirée Halloween réservée aux ados et adultes. qui vous fera frissonner de terreur !
À la manière d’un escape game, les participants devront tenter de résoudre des énigmes en suivant le fil du temps imparti Gare à ceux qui ne sauront pas activer leurs neurones, ni contrôler leur peur…
Terreur, énigmes et morts horribles seront au rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la peur !
Sur réservation !
Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans uniquement !
Durée 1h .
6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr
English :
The Manoir de la Terreur reopens its doors for a Halloween party for teens and adults. It’s sure to send shivers of terror down your spine!
German :
Das Manoir de la Terreur öffnet wieder seine Pforten für einen Halloween-Abend nur für Teenager und Erwachsene. der dich vor Schrecken erschauern lassen wird!
Italiano :
Il Manoir de la Terreur riapre le sue porte per una serata di Halloween per adolescenti e adulti che vi farà venire i brividi!
Espanol :
El Manoir de la Terreur reabre sus puertas para una velada de Halloween destinada a jóvenes y adultos, ¡seguro que le dará un escalofrío de terror!
