Manoir de la Terreur Asnières-sur-Vègre

Manoir de la Terreur Asnières-sur-Vègre jeudi 30 octobre 2025.

Manoir de la Terreur

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 18:00:00

fin : 2025-10-30 23:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01

Le Manoir de la Terreur rouvre ses portes pour une soirée Halloween réservée aux ados et adultes. qui vous fera frissonner de terreur !

À la manière d’un escape game, les participants devront tenter de résoudre des énigmes en suivant le fil du temps imparti Gare à ceux qui ne sauront pas activer leurs neurones, ni contrôler leur peur…

Terreur, énigmes et morts horribles seront au rendez-vous pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la peur !

Sur réservation !

Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans uniquement !

Durée 1h .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

The Manoir de la Terreur reopens its doors for a Halloween party for teens and adults. It’s sure to send shivers of terror down your spine!

German :

Das Manoir de la Terreur öffnet wieder seine Pforten für einen Halloween-Abend nur für Teenager und Erwachsene. der dich vor Schrecken erschauern lassen wird!

Italiano :

Il Manoir de la Terreur riapre le sue porte per una serata di Halloween per adolescenti e adulti che vi farà venire i brividi!

Espanol :

El Manoir de la Terreur reabre sus puertas para una velada de Halloween destinada a jóvenes y adultos, ¡seguro que le dará un escalofrío de terror!

L’événement Manoir de la Terreur Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2025-09-14 par CDT72