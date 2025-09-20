Manoir de la Vignette manoir de la Vignette Le Cellier

Manoir de la Vignette manoir de la Vignette Le Cellier samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du parc et des extérieurs du manoir de la Vignette.

manoir de la Vignette manoir de la Vignette Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 13 63 77 61 CD68 Sortie Nord du bourg

